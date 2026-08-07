Променя ли се пазарът на труда и защо компаниите започват да свиват назначенията? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” HR експерт Георги Първанов и икономистът Георги Вулджев.

„Пазарът на труда се обръща. Очакваме по-трудни есен и зима. Обявите намаляват сериозно”, каза Георги Първанов, който е и член на борда на Българската конфедерация по заетостта. Той обясни, че има 40% спад на наемането на хора в сектора на логистиката и транспорта. Търсят се по-малко шофьори и диспечери.

„България е икономика, която е много силно свързана с Германия и със Западна Европа. Това, което се случва там, оказва влияние и върху нас. Има намаляване на поръчки и по-малко експорт”, каза Първанов. „Ефектите, свързани с изкуствения интелект и други подобни технологии засега са по-скоро вторични и все още не са засегнали съществено българския пазар на труда", допълни той.

Пазарът на труда навлиза в период на охлаждане, но недостигът на кадри остава, предупреждават работодатели

По думите му младите хора у нас доста по-трудно се реализират на пазара на труда. „Наистина се забелязва известно охлаждане. Но все още нямаме отражение в данните на НСИ или на Агенцията по заетостта по отношение на ръста на безработицата. По данни на НСИ тя е малко над 3%”, каза Георги Вулджев от ЕКИП.

Той обясни, че данните на НСИ и Агенцията по заетостта по принцип са малко изоставащи. „Най-актуалните винаги са тези за обявите за работа. Това, което виждаме, са откритите позиции в различните уебсайтове и платформи. Там вече наистина ясно се вижда известно забавяне”, каза Вулджев.

Първанов обясни, че в сектора на финансите има много повече кандидати, отколкото свободни работни места. „Там върви много сериозна оптимизация. Дигитализация и замяна на част от човешкия труд”, каза Първанов.

„В IT сектора също. От няколко години е доста по-трудно да се намерят нови свободни позиции. Там по принцип се получи голям дисбаланс – през 2020–2021 г. много хора навлязоха в този сектор, защото имаше рязко увеличение на търсенето. След това изведнъж настъпи обрат и се получи сериозен дисбаланс. Има много повече търсещи работа, отколкото свободни позиции. Но по-тревожното е, че вече виждаме това и в сектори, които традиционно не са толкова нишови. Вече виждаме това и в туризма”, каза Вулджев.

Той прогнозира и забавяне на ръста на заплатите.

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Редактор: Ина Григорова