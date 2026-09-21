Глобиха Google с 403 милиона евро за нарушение на европейските правила за защита на личните данни, свързано с обработването на информация за местоположението на потребителите. Санкцията е наложена от Ирландската комисия за защита на данните (DPC), която надзирава дейността на технологичния гигант на европейско ниво, предаде АФП.

Разследването установява нарушения на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в периода от май 2018 г. до февруари 2020 г. Според регулатора Google не е спазила изискванията за законосъобразност и добросъвестност при обработването на данни за местоположението, свързани с активността на потребителите в интернет, приложенията и историята на местоположенията.

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Заместник-комисарят на DPC Греъм Дойл заяви, че заради пропуските на компанията потребителите „може да не са били наясно, че местоположението им се използва“, включително за насочване на реклами или за извеждане на заключения за техните интереси. По думите му съхраняването на данните за по-дълъг от необходимия период допълнително е ограничило контрола на потребителите върху личната им информация.

Санкцията е четвъртата по размер, налагана от ирландския регулатор. Освен глобата DPC е разпоредила на Google да приведе практиките си в съответствие с изискванията на GDPR в рамките на шест месеца. Решението идва осем години след като потребителски организации са подали жалби срещу компанията.

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От Google посочиха, че случаят се отнася до „исторически политики, които оттогава са актуализирани“. Компанията заяви, че от 2019 г. е променила значително практиките си и е въвела инструменти, които улесняват потребителите при управлението на данните за местоположението.

Редактор: Ралица Атанасова