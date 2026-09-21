Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове на деня в южния турски окръг Адана. Според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 04:02 ч. местно време.

Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност.

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Към момента няма данни за загинали, пострадали или нанесени сериозни материални щети. От областната управа в Адана са съобщили, че екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и съответните институции извършват обследване на терен. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани.

Редактор: Станимира Шикова