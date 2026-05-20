Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 09:00 ч. местно (и българско) време в района на градчето Батталгази, в източния турски окръг Малатия. Това предаде „Анадолската агенция”, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), предаде dariknews .

AFAD AÇIKLADI: 5.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi https://t.co/nvKvyhPlSn — MUĞLA GAZETESİ (@muglagazetesi) May 20, 2026

Трусът е бил на дълбочина 7,3 километра. Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

Редактор: Мария Барабашка