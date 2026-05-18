Гренландското правителство днес заяви, че е постигнат напредък в преговорите на високо равнище със САЩ за бъдещето на територията, но огромният остров, който американският президент Доналд Тръмп иска, никога няма да бъде продаден, предаде "Ройтерс". Специалният пратеник на САЩ за Гренландия Джеф Ландри, назначен от Тръмп миналата година, за да настоява за американски контрол върху острова, пристигна в Нук в неделя, а в понеделник се срещна с премиера Йенс-Фредерик Нилсен и външния министър Муте Егеде.

“Смятаме, че има напредък и от гренландска страна сме фокусирани върху намирането на решения, които са добри за всички нас - и най-важното, че заплахите за анексиране, превземане или купуване на Гренландия и гренландския народ не се случиха”, каза Нилсен след среща с Ландри.

До момента няма официално изявление от американския пратеник, който в неделя каза пред местна медия, че е там, за да “слуша и да се учи”. Желанието на САЩ да придобият или контролират Гренландия - полуавтономна датска територия - породи напрежение между Вашингтон и Копенхаген - членове на НАТО, както и с Европа.

“Те поискаха среща и ние обяснихме нашата ситуация и гледна точка, както и това, че имаме някои червени линии - няма да продаваме Гренландия, ще притежаваме Гренландия завинаги”, каза Егеде.

Опитвайки се да намалят напрежението Гренландия, Дания и САЩ по-рано тази година се споразумяха да проведат дипломатически преговори на високо равнище, за да разрешат кризата. Резултатът от тези преговори все още не е представен.

САЩ искат да подсилят военното си присъствие в Гренландия и я направиха част от планираната от Тръмп система за отбрана срещу ядрени атаки “Златен купол”. В момента Вашингтон разполага с една действаща база в Гренландия - космическата база “Питуфик” в северозападната част на острова - в сравнение с около 17 съоръжения през 1945 г., когато хиляди американски служители са обслужвали съоръжения около острова.

