Bangaranga спечели и двете класации, което е първият случай, в който журито и публиката избират един и същ победител от почти 10 години насам – от Киев 2017 г., съобщиха организаторите на "Евровизия" на сайта си. Как обаче се промени начинът на гласуване през годините?

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Начинът, по който се избира победителят в конкурса „Евровизия“, днес изглежда съвсем различно от това, което беше преди 20 или 30 години, пише сайтът „Конвърсейшън”. В миналото това беше малък телевизионен конкурс, като победителят се избираше от експертни журита, а вече е голямо събитие и решенията се взимат от вота на публиката, социалните медии, диаспорите и международната ситуация.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Евровизия“ остава свързана с музиката, но начинът, по който хората гласуват, все повече отразява променящите се нагласи за това как европейците възприемат идентичността, солидарността и международните конфликти, отбелязва изданието.

Очаквайте на живо по NOVA: Грандиозното посрещане на DARA в България

Когато конкурсът започна през 1956 г., зрителите не можеха да гласуват. Победителите се определха от национални журита. Това обаче се промени в края на 90-те години с въвеждането на телевизионния вот. Публиката получи възможност да гласува по телефона за любимите си песни, превръщайки „Евровизия“ в много по-интерактивно събитие, припомня „Конвърсейшън”. Въвеждането на телевизионния вот съвпадна с победата през 1998 г. на израелската певица Дана Интернешънъл, открито самоопределяща се за трансджендър, отбелязва изданието.

С времето гласуването за победителя в песенния конкурс се дигитализира. В периода между 1998 и 2008 г. „Евровизия“ разчиташе почти изцяло на вота на телевизионната аудитория, като журитата се използваха главно като резервен вариант при евентуални технически проблеми, пише „Конвърсейшън". Днес зрителите могат да гласуват по телефона, чрез SMS, както и на официалния уебсайт или в специално приложение. От 2023 г. аудиторията от страни, които не участват в „Евровизия”, също има възможност да гласува чрез категорията „Останалият свят“ на специален уебсайт.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Иван Петров