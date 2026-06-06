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Какво може да направи съвременната медицина
Всеки има поне един белег. Но трябва ли той да остане за цял живот? Световно признатият италиански дерматолог и специалист по дерматологична и естетична лазерна хирургия проф. Паоло Бонан е в България, за да покаже на лекарите в „Пирогов“ най-новите методи за лечение на белези.
Регулации в естетичната медицина: Как ще бъде гарантирана безопасността на пациента
Какво може да направи съвременната медицина и кога е най-важният момент за лечение?
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