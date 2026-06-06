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Той създава и арт център в населеното място
Иван Русев е художник, скулптор и създател на Мраморния град и скулптурния парк в село Илинденци, близо до Сандански. Той разказва, че идеята за този град е да се създаде лабирит, в който да има изкуство. Изграден е под негов надзор, с помощта на местните хора в продължение на 20 години.
Кадър: NOVA
В Мраморния град има творби и на скулптора Емил Попов.
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„Аз съм един от лудите. Нещата в света дано се движат от луди позитивни хора”, казва още Русев. Той споделя, че негови приемници са неговото семейство. Един от тези наследници на делото е дъщерята на Иван - Нина, която разказва повече за самия град от мрамор. Сред експонатите се намира и т.нар. Щастлив камък. Нина е художник и преподавател в университет.
Нина и Иван разработват и арт център Илинденци.
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