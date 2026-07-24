Археолози откриха злато на повече от 1300 години на мистериозен кораб, потънал край Хърватия. Находката включва златни монети, скъпоценности и пръстен с образа на император Ираклий. Археолозите определят откритието като едно от най-значимите за разбирането на ролята на морските маршрути от този период.

Повече от десетилетие екипи изследват останките на кораб, потънал край бреговете на Хърватия. „Установихме, че корабът е потънал през VII или VIII век и вероятно е превозвал важна личност, защото откритите материали не говорят за обикновен търговски кораб”, каза Павле Дугонич от Хърватския институт за опазване на културното наследство.

Археолози откриха ценен товар от корабокрушение от 18-и век

Според учените откритите предмети показват, че това вероятно не е бил обикновен търговски съд, а е превозвал високопоставен човек и неговата свитa. „Открихме златен пръстен с изображение на императора. Този предмет със сигурност не е бил носен от всеки”, каза Дугонич.

Откритото количество злато е впечатляващо - над 600 грама след почистването и реставрацията. „Това е впечатляващо количество злато, най-голямото откривано някога на корабокрушение в цялото Средиземноморие. Тежи над 600 грама, след като е почистено и реставрирано”, заяви Игор Михолек от Хърватския институт за опазване на културното наследство.

Освен златните предмети, учените откриват и различни артефакти, които разказват повече за живота на борда - търговски съдове и врезни, както и следи, че на кораба вероятно е имало златар.

„Открихме куп предмети, които корабът е превозвал, например кълбовидни амфори, характерни за Източното Средиземноморие, везни, живак. Това ни показва, че на борда е имало златар, който вероятно е изработил тези предмети”, допълни Михолек.

Находки от римски товарен кораб бяха открити на дъното на езеро в Швейцария

За учените корабът е ценна следа за това как морските маршрути са свързвали империята. „За мен това е най-важното корабокрушение от този период. От миналия и следващия век има други открити, но от този период има много малко, и няма нито едно, което да е било изследвано напълно. Ако изучавате края на Римската империя и прехода към Средновековието, тази находка е от ключово значение, за да разберем как Средиземноморието е било свързано чрез морските пътища и как се е разпаднала империята”, смята професорът по археология Джъстин Лайдвангер.

Учените определят откритието като важно историческо наследство, което може да даде ценна информация за този период.

Редактор: Ивета Костадинова