Археолози откриха голяма находка от римски предмети на дъното на Ньошателското езеро в Швейцария - вероятно останки от кораб, потънал преди около 2000 години, предаде австрийският ежедневник „Кронен цайтунг“.

Сред стотиците намерени артефакти са съхранени керамични съдове, инструменти, оръжия и други предмети, които свидетелстват за търговските връзки и живота в провинциите на Римската империя.

Археолози откриха антични бронзови фигури край горещи извори в Италия (СНИМКИ)

Сред находките има чинии, купи и съдове за транспортиране на зехтин, включително такива, които идват от Испания - доказателство за далечни търговски контакти по пътя между Средиземноморието и вътрешността на Европа. Наличието на мечове и други оръжия подсказва, че товарът е принадлежал на търговски кораб, вероятно придружаван от военен ескорт.

Откритието е в резултат на архивни въздушни снимки, направени през ноември 2024 г. като част от проучване на културното подводно наследство. След това са проведени разузнавателни гмуркания и начални археологически разкопки, уточняват от „Кронен цайтунг“.

В Будапеща откриха римски саркофаг на 1700 години с останки на млада жена

Предметите са в изключително добро състояние, което дава уникална възможност за изследване на търговските мрежи, керамичното производство и техническите умения от римската епоха. Откритите артефакти ще бъдат изложени в археологическия музей Latenium, след като преминат процес на реставрация.

Специалисти предупреждават, че находките на дъното са уязвими заради ерозията, котвите на лодките и потенциалните търсачи на съкровища, затова най-чувствителните обекти вече са извадени на сушата за консервация.

Редактор: Ивета Костадинова