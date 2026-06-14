Израел заяви, че атаките му срещу южните предградия на ливанската столица Бейрут са били насочени срещу обекти на "Хизбула", след като групировката нанесе удари по израелска територия, предаде "Ройтерс". Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха по-рано, че "Хизбула" е изстреляла три снаряда срещу селища в Северен Израел. ЦАХАЛ определиха този ход като отявлено нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, в сила от 16 април.

"ЦАХАЛ нанесоха удари по обекти на терористите от "Хизбула" в квартал "Дахие" в Бейрут в отговор на обстрела на групировката срещу израелска територия", гласи съвместно съобщение на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац.

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"Хизбула" към момента не е коментирала израелските удари, но уточни, че е изстреляла ракети и дронове по израелски военни подразделения в Южен Ливан, посочва "Ройтерс". Миналата седмица израелска атака срещу квартал "Дахие" предизвика размяната на удари между Иран и Израел, която заплаши да осуети сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран.

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Вашингтон и Техеран са все по-близо до сключването на споразумение, което би сложило край на продължилия повече от 3 месеца конфликт, а американски и пакистански лидери предвиждат, че споразумението може да бъде подписано в неделя. Иран отдавна поставяше като условие за сключването на всеобхватно споразумение със САЩ прекратяването на бойните действия в Ливан, припомня "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова