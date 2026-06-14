Пред сериозни проблеми са изправени производителите на череши в Бургаско. След като миналата година заради лоши метеорологични условия много от тях останаха без реколта, тази година плод има, но началото на брането закъсня с близо десет дни заради продължителните валежи. Най-сериозният проблем обаче се оказват ниските цени, на които прекупвачите изкупуват продукцията. Това кара все повече овощари да се замислят над идеята напълно да изоставят градините си.

Рамадан Нуретин от айтоското село Карагеоргиево се занимава с овощарство повече от 20 години. Собственик е на близо 110 декара черешови масиви, засадени преди десетилетие. Отглежда основно старите сортове Ван, Бинг и Ламберт. За разлика от миналата година, когато реколта почти не е имало заради слана и градушка, сега дърветата са пълни. Същинските трудности обаче идват със старта на кампанията по прибиране на плодовете.

Цената на черешите: От 1,50 евро от градината до 10 евро на пазара за килограм?

Изкупните цени са изключително ниски и се движат от порядъка на 85 евроцента до 1 евро за килограм. В същото време разходите за беритба растат. „За беритбата на един килограм череши работниците искат от порядъка на 35 - 40 евроцента. Разходите са повече от приходите”, пресмята Рамадан.

Овощарят обяснява, че от година на година състоянието на сектора става все по-тежко. „Има много изоставени градини предвид обстоятелството, че заради инфлационните процеси цените на препаратите за растителна защита и торовете се увеличават. А изкупната цена е една и съща от 25-30 години”, споделя той. За пример посочва изминалата година, когато черешата е изкупувана на 1,60 лв. за килограм, като на почти същите нива ще остане и сега.

Разликата между парите, които получават земеделците, и цените за крайния потребител е огромна. „Търговските вериги предлагат българска, гръцка и турска череша на 4-5 евро килограма. Обаче изкупната цена на българското производство е между 85 евроцента и 1 евро. Това е подигравка с българския производител и земеделец”, възмущава се Рамадан Нуретин.

Именно финансовата безизходица е причината много собственици да се отказват от занаята. Рамадан също е обмислял тази крайна стъпка. „Това ми е хоби. Мислил съм го и този вариант – просто да ги изоставя. Обаче като гледам какъв труд е вложило цялото семейство в тези градини, съвестта не ми дава да го направя. Нямаме друга алтернатива, но евентуално за в бъдеще така се очертава, че градините ще бъдат изоставени предвид изкупната цена”, признава с огорчение производителят.

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