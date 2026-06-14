Тя е само на 3 години, все още не е тръгнала на детска градина, но вече открадна сърцата на милиони зрители в България и по света. Малката Бояна рецитира „Хаджи Димитър”, „Хайдути” и стихове за Левски така, сякаш е израснала на сцената. Преди да се отдаде на летни игри на плажа, любимката на зрителите реши лично да се представи пред своите почитатели в ефира на "Събуди се".

„Казвам се Бояна Дечева от София град, Младост 1. На 3 годинки съм”, представя се уверено момиченцето. Тя споделя, че знае наизуст „много” стихотворения. А на въпроса защо ѝ харесва толкова много да рецитира, отговаря чистосърдечно: „Защото баба много ме учи да казвам много стихотворения”.

Историята на нейната популярност започва на 19 февруари тази година, когато Бояна и баща ѝ отиват да поднесат цветя пред паметника на Васил Левски в София. „Там има много цветя, аз там оставих едни цветя и вече са там”, спомня си малката рецитаторка. Един обикновен жест тогава неочаквано променя всичко.

Баща ѝ обяснява тайната на нейния успех: „Ние открихме в един момент, че има изключителна слухова памет. Слуша ги няколко пъти и ги запомня. Тя има желание, изключително любопитна е, постоянно задава въпроси и иска да ѝ четем книжки”.

Въпреки големия си талант в поезията, когато порасне, Бояна има съвсем други планове за кариерата си – иска да стане полицайка. Категорична е обаче, че няма да рецитира стихотворения на хората, които спира на пътя.

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