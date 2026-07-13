Редица институции ще обединят усилия в борбата с пожарите това лято. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в началото на пожароопасния сезон. Той представи ново оборудване, което да помага на екипите на терен, финансирано по европейски проект. Става дума за дронове, комуникационна техника, верижни триони, тримери за растителност и други специализирани средства.

Нова техника и депа в 100 села в битката с летните пожари

„Към момента сме обучили над 130 пожарникари и доброволци. Придобили сме нова техника – около 30 дрона и близо 511 единици техника за гасене и комуникация. Искам да поощря доброволните формирования, които все повече ни помагат, и да благодаря на местната власт, която също ни оказва съдействие. Координацията от страна на министър-председателя позволи да се включат Министерството на отбраната и това на земеделието, така че ние се подготвихме максимално да посрещнем летния период”, коментира Демерджиев.

Редактор: Мария Барабашка