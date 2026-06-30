Летният сезон и очакваните продължителни горещини повишават значително риска от пожари в цялата страна. Затова Националната асоциация на доброволците в Република България разширява дейността си с програма за превенция, подготовка и реакция. Целта на организацията е да насочи усилията си към намаляване на риска още преди възникването на пожарите.

Данните от миналото лято са тревожни. Само в периода от 1 юни до 16 септември 2025 г. в България са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече спрямо същия период на предходната година. Горските пожари засегнаха над 300 000 декара, от които 75 000 декара горски територии, и поставиха страната сред най-засегнатите държави в Европа.

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„Лятото е периодът с най-висок риск. Затова целта ни е да не допускаме възникването на пожари, а когато това все пак се случи – доброволците да разполагат с необходимите знания, техника и оборудване, за да реагират бързо и да ограничат щетите за хората и природата“, обяснява председателят на Управителния съвет на НАДРБ Ясен Цветков.

За да повиши готовността по места – особено в районите, които са отдалечени от пожарните служби – асоциацията вече прилага цялостен модел от мерки:

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⇒ Подготовка в малките населени места: Изграждат се противопожарни депа в над 100 села, а кметовете на населени места преминават обучения за първоначални действия при пожар до пристигането на професионалните екипи. Успоредно с това се раздават димни детектори на възрастни и самотно живеещи хора.

⇒ Нова техника и екипировка: Закупени са три високопроходими автомобила, оборудвани със системи за гасене на пожари, които от това лято ще бъдат разположени в критични точки в Южна България. В рамките на проект за повишаване на готовността при бедствия на територията на Столична община, предстои закупуването на защитни екипировки за доброволци от цялата страна, както и на нови специализирани автомобили.

⇒ Грижа за хората на терен: НАДРБ работи с Българската хранителна банка за подготовката на сухи хранителни пакети. Те са предназначени за доброволците и пожарникарите, участващи в продължителни акции.

⇒ Информационни кампании: Провеждат се кампании за безопасност в дома и превенция на горски и полски пожари, както и се предоставят онлайн съвети за безопасно поведение при екстремно високи температури.

Чрез съчетаването на дарителски средства, европейско и национално финансиране, организацията изгражда устойчив модел за защита при бедствия, който поставя акцент върху превенцията и подготвените общности.

Редактор: Мария Барабашка