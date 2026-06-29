България ще разполага с 6 хеликоптера за гасене на пожари това лято и със специално оборудван военен самолет „Спартан“. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово. Миналата година у нас са изгорели близо 300 хиляди декара гори, унищожени са и над 100 къщи.

Къщата на семейството на Боряна Стойкова е една от малкото оцелели при пожара, който преди 2 години изпепели 47 постройки във вилната зона на пловдивското село Отец Паисиево. Собствениците им получиха тогава от държавата по 1578 лева помощ.

Рангел Златански е собственик на вила, той споделя, че парите, които е получил, са стигнали само за почистването и определи сумата като "абсолютна подигравка".

Боряна отново се страхува бедствието да не се повтори, тъй като около вилите има непочистени сухи треви, които действат като барут. Местните, казват, че това, което е спасило тях и селото, са били хеликоптерите. Сред тях е Димитър Стойков, който споделя, че ако не е било летателното средство, огънят е щял да се разпространи.

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От авиобазата в Крумово, министърът на отбраната Димитър Стоянов увери - тази година ще разполагаме с повече авиационна техника за гасене на пожари и с повече екипажи. Ще има 4 хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера „Ми-17“, а като допълнение тази година ще участва и един самолет "Спартан". "Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата „Гардиан“. Тя трябва да докаже своята целесъобразност и чак тогава ще започнем да разчитаме на нея", обясни още министърът.

Той изрази надежда пожарите това лято да не са много и големи, за да не се налага да търсим помощ от чужбина за гасенето им.



Освен с повече авиационна техника, армията ни ще може да се включи в гасенето на пожари и с жива сила. Военнослужещи от 22 формирования от цялата страна са в готовност за пожароопасния сезон, съобщи още министърът на отбраната.