Прогнозата вещае високи температури и засушавания, които вече се наблюдават в различни части на Европа. У нас вероятно няма да е толкова апокалиптично, поради спецификата на географската ширина и релеф, но със сигурност това, пред което предстои да се изправим, няма да е лесно от гледна точка на пожарна обстановка. Това каза пред NOVA News Мирослав Ефтимов, инспектор в Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

По думите му горските пожари най-често са причинени от човешка небрежност и поради тази причина хората трябва да бъдат изключително внимателни с паленето на огън на открито, което по принцип е забранено в гората, освен на обозначените за това места.

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„Ако духа силен вятър, огън изобщо не трябва да се пали. Ако все пак решат да запалят огън на обозначените за това места, трябва да вземат предварително мерки, така че да не допуснат разпространението му. Това включва да бъде изчистен периметърът около огнището в радиус от 3 метра, в които не трябва да има горими клони, сухи листа или други предмети, които могат да позволят бързото разрастване на огъня. Трябва да са си предвидили предварително наблизо някакъв съд с вода или пръст, с чиято помощ да погасят този огън, ако се наложи бързо. Не трябва да използват леснозапалими течности, като бензин и дизел, за разпалване на огъня, тъй като това може да доведе до много бързо разрастване и неконтролируемо горене”, обясни Ефтимов. Той допълни, че преди да напуснат зоната, в която са направили огнище, хората трябва да се убедят, че не са останали тлеещи въглени.

Инспектор Мирослав Ефтимов обърна внимание и на това колко е важно гражданите да не изхвърлят пластмасови или стъклени бутилки, които пречупват светлината и като лупа могат да фокусират слънчев лъч, което също може да доведе до възникване на пожари. Също така не трябва да се допуска изхвърляне на фасове и незагасени цигари на откритите площи, предупреди той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова