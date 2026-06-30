С настъпването на първите сериозни горещини в страната започва и най-рисковият период за възникване на пожари. За това предупреди в ефира на „Здравей, България“ директорът на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора старши комисар Стоян Колев.

По думите му пожароопасният сезон тази година е започнал по-рязко от обичайното, а високите температури и продължаващото засушаване създават предпоставки за все повече инциденти през следващите седмици.

Колев даде за пример големия пожар, избухнал преди дни в западната част на Стара Загора. Огънят обхванал ечемичен масив с площ около 300 декара, като между 40 и 50 декара били унищожени. Ситуацията била особено рискова заради близостта на складови бази, производствени обекти и паркинг за автобуси.

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„Опасността беше сериозна, защото пожарът се намираше непосредствено до индустриалната зона. Благодарение на бързата реакция на четири противопожарни екипа успяхме да ограничим разпространението му и да предотвратим по-тежки последици“, обясни той.

Според директора на пожарната голяма част от инцидентите продължават да бъдат причинявани от човешка небрежност. Той посочи като пример случай от последните дни в село Михайлово, където запалена външна печка на дърва е предизвикала пожар, който засегнал съседни дворове и постройки.

„Когато температурите са над 35 градуса, най-доброто решение е хората да избягват дейности на открито, които могат да създадат риск от пожар. Понякога е достатъчна една искра, за да се стигне до сериозно бедствие“, предупреди Колев.

Статистиката също показва тревожна тенденция. От началото на годината в област Стара Загора са регистрирани близо 1000 пожара, като само през последните девет дни техният брой е достигнал около 100.

„Натоварването на екипите расте изключително бързо. Освен пожарите в населените места, ние обезпечаваме две магистрали и следим за безопасността по време на жътвената кампания, която в региона обхваща близо 800 000 декара земеделски площи“, посочи още той.

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В помощ на пожарникарите вече се използват и специализирани дронове, които позволяват по-бързо локализиране на огнищата и по-добра координация на действията на терен. По думите на Колев доброволческите формирования също оказват все по-сериозна подкрепа при борбата с огнените стихии.

Директорът на пожарната отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни през летните месеци и стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност.

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