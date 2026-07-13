ДПС подава сигнал до и.ф. главен прокурор и председателя на Народното събрание. Депутатът Калин Стоянов внася искане за проверка дали има извършено престъпление във връзка събраните и разпространени данни за полетите на Делян Пеевски от МВР, ГДБОП, ДАНС и други институции. ДПС иска и официално копие от данните, изпратени в парламента.

„Иван Демерджиев неправомерно използва PNR системата и в разрез с всички международни и национални разпоредби оповестява данни за контакти, прави публични внушения и нанася репутационни вреди с една-единствена цел - политическа саморазправа“. Това се посочва в позиция на депутата от ДПС Калин Стоянов, разпространена след публикуването на нови данни за пътуванията на лидера на формацията Делян Пеевски.

ДПС: Справката на МВР доказва, че изнесните данни за полетите на Пеевски са лъжа и фантастика

Повод за реакцията стана информацията, изпратена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев до Народното събрание по искане на депутати. В предоставената справка се съдържат данни за задграничните пътувания на Делян Пеевски, както и информация за предполагаеми проверки, извършени от ГДБОП във връзка с евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през границата.

Според документа за период от осем години Пеевски е осъществил общо 227 полета, като в 135 от тях е пътувал самостоятелно. В останалите случаи сред посочените спътници фигурират представители на бизнеса, както и конституционният съдия Десислава Атанасова. За изготвянето на справката е използвана и PNR системата, в която се съхраняват, обработват и анализират резервационни данни на пътници, превозвани по въздух.

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

Според Стоянов обаче предоставената впоследствие справка съдържа неверни данни и противоречи на информацията, представена от министъра по време на парламентарното му изслушване на 2 юли.

Твърди се, че след получаването на документите в Народното събрание част от информацията е била опровергана с конкретни факти. Като пример се посочва случай, при който в справката е отбелязано пътуване на Делян Пеевски до определена дестинация, докато според публични данни той е присъствал в сградата на парламента и е участвал в брифинг пред медиите. Посочва се още, че част от лицата, фигуриращи като негови спътници, публично са отрекли да са пътували с него, а някои дори са заявили, че не го познават.

Според изложените от Калин Стоянов твърдения в рамките на една седмица в ГДБОП са били изготвени различни версии на справката, вероятно със същия регистрационен номер, но с различно съдържание.

„Важното е, че и двете справки не кореспондират с истината“, се посочва в позицията му.

На тази основа се прави изводът, че е възможно информацията от PNR системата да е била използвана неправомерно. „От изложеното дотук можем да направим обосновано предположение, че Иван Демерджиев неправомерно използва PNR системата и в разрез с всички международни и национални разпоредби оповестява данни за контакти, прави публични внушения и нанася репутационни вреди с една-единствена цел - политическа саморазправа“, се казва още в становището на депутата.

Демерджиев: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП по случая с полетите на Пеевски

В позицията се съобщава още, че ще бъде подаден сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор с искане да бъде извършена проверка за евентуално извършено престъпление.

Според автора на сигнала проверката следва да обхване министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, директора на ГДБОП Мартин Златков, изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев, временно изпълняващия длъжността началник на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни Николай Георгиев, директора на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ Бисер Вучков и евентуално началника на политическия кабинет на вътрешния министър Росица Димитрова.

Паралелно с това от ДПС съобщават, че са поискали от председателя на Народното събрание копия от всички документи и справки, изготвени преди или към датата на парламентарното изслушване на министъра на 2 юли.

Според изложените съмнения е възможно да съществува различна справка от тази, предоставена по-късно на депутатите, като се допуска вариант тя да е била редактирана, променяна или унищожена.

Стоянов посочва, че е работил в системата на МВР в продължение на 25 години и заявява, че в сигнала до прокуратурата ще изложи подробно всички според него нередности в предоставените документи.

В текста той поставя и въпросът по какъв начин министърът на вътрешните работи се е запознал със съдържанието на подадени срещу него сигнали до прокуратурата, след като публично е заявил, че не ги чете.

Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата за „трескаво заличаване на следи“ в МВР, ГДБОП и ДАНС

Освен това се настоява да стане ясно дали Иван Демерджиев вече е бил разпитван или е давал сведения пред прокуратурата по твърденията, изнесени срещу него.

В позицията Калин Стоянов отправя и допълнителни обвинения, че министърът оказва натиск върху прокурори, работещи по сигнали срещу него, както и че се е запознал със съдържанието на преписките в нарушение на установените правила. Наред с това се твърди, че Демерджиев разполага с информация от архивите на Петьо Петров - Еврото и на Мартин Божанов - Нотариуса, която според автора на сигнала използва за влияние върху представители на съдебната система.

Редактор: Цветина Петкова