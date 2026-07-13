Районната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения на 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, противозаконно лишаване от свобода и упражняване на насилие над 20-годишна жена. Срещу мъжа е повдигнато и допълнително обвинение за причиняване на средна телесна повреда на пострадалата.

Според събраните до момента доказателства престъпленията са извършвани в периода между 7 и 14 февруари в Пазарджик, София и Стара Загора.

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Разследването сочи, че младата жена е била отвлечена в района на Пазарджик, след което е транспортирана първо до София, а впоследствие - и до Стара Загора. Там тя била принуждавана да предлага сексуални услуги срещу заплащане и била превозвана до различни адреси на клиенти.

По данни на прокуратурата обвиняемите са упражнявали системно физическо насилие над жертвата. Жената била връзвана с кабели, държана заключена и подлагана на побои. При едно от посегателствата била счупена дясната ѝ ръка, което е квалифицирано като средна телесна повреда.

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След извършването на престъпленията двамата напуснали България и били обявени за издирване. Те са задържани на 10 юли при завръщането си в страната за срок до 72 часа. Районната прокуратура вече е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова