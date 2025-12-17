Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 35-годишен мъж за отвличане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

Срещу извършителя са повдигнати обвинения, че на 14 декември 2025 г. отвлякъл 31-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. На спешния телефон 112 е подаден сигнал, че жената е отвлечена от апартамент в Стара Загора. Проведени били оперативно-издирвателни мероприятия и тя била открита в друго населено място.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

