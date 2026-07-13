Огромен пожар в бар в Банкок отне живота на най-малко 27 души, а други 8 са в критично състояние. Очевидци споделят, че огънят е избухнал в близост до сцената на заведението, разположено в популярен квартал на тайландската столица.

Видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват хаоса минути след появата на пламъците и паниката сред хората, които се опитват да избягат от стихията. Причината за трагичния инцидент все още се изяснява.

Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия в Краснодарски край

Редактор: Мария Барабашка