Снимка: Стопкадър, NOVA
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Огънят е тръгнал близо до сцената на заведението
Огромен пожар в бар в Банкок отне живота на най-малко 27 души, а други 8 са в критично състояние. Очевидци споделят, че огънят е избухнал в близост до сцената на заведението, разположено в популярен квартал на тайландската столица.
Видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват хаоса минути след появата на пламъците и паниката сред хората, които се опитват да избягат от стихията. Причината за трагичния инцидент все още се изяснява.
Украински дронове предизвикаха пожар в рафинерия в Краснодарски крайРедактор: Мария Барабашка
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