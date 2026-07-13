Прочутият актьор Сам Нийл, познат с ролите си в филмите от поредицата „Джурасик парк“ и сериала „Peaky Blinders“, е починал на 78-годишна възраст, написа SkyNews.

„С огромна тъга семейството на Сам Нийл съобщава, че той почина в понеделник, 13 юли, в Сидни, Австралия. Сам беше заобиколен от семейството си и си отиде с достойнството, което го характеризираше през целия му живот. Загубата е внезапна и неочаквана, но сме благодарни, че Сам остана свободен от рак до края. Семейството изразява своята дълбока признателност към екипа на частната болница „Сейнт Винсънт“ за изключителните грижи и подкрепа“, се казва в официално изявление на близките му.

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От семейството допълват, че на по-късен етап ще бъде предоставена повече информация, а засега молят обществеността и медиите да уважат личното им пространство в този труден момент. „От името на семейството ви молим да уважите тяхното право на личен живот, докато преживяват тази неизмерима загуба“, се посочва още в изявлението.

В поредицата „Джурасик парк“ Сам Нийл изпълнява една от емблематичните си роли - тази на д-р Алън Грант, известен палеонтолог и специалист по динозаврите. Героят е един от главните действащи лица в оригиналния филм от 1993 г. на Стивън Спилбърг, а по-късно Нийл се завръща в ролята и в „Джурасик парк III“ (2001) и „Джурасик свят: Господство“ (2022).

Пълното му име е Сър Найджъл Джон Дермът „Сам“ Нийл. Той е новозеландски актьор от североирландски произход. Роден е на 14 септември 1947 г. в североирландския град Оума. Играе главните роли във филмите „Джурасик парк“, „Мерлин“ и други. Изпълнява и ролята на кардинал Томас Уолси в сериала „Династията на Тюдорите“.

Редактор: Цветина Петкова