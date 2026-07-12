Обединените арабски емирства (ОАЕ) в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи министерството на отбраната на Емирствата, цитирано от "Франс прес".

Властите в Бахрейн, от своя страна, задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти на AФП в Катар чуха експлозии в Доха.

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Тези атаки последваха американските удари през нощта срещу Иран, след като иранските сили откриха огън срещу кораб в Ормузкия проток. В Доха журналист от AФП стана свидетел на прехванати снаряди в небето над южната част на града, а всички жители получиха на телефоните си предупреждение от властите с призив да останат на сигурно място.

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви днес, че е започнало да нанася удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз "Галакси" в Ормузкия проток, предаде "Ройтерс".

От СЕНТКОМ посочиха, че един член на екипажа на кораба е в неизвестност, а плавателният съд не може да продължи плаването си заради пожар на борда и значителни щети, нанесени на машинното отделение.

Изданието "Аксиос" съобщи, че американските удари са насочени срещу цели в района на Ормузкия проток. Чути са няколко експлозии в иранските градове Бушехр и Асалуйе, съобщи иранската телевизия "Прес Ти Ви", без да дава повече подробности.

Асалуйе е стратегически важен град и пристанище в провинция Бушехр, Южен Иран. Той е сърцето на иранската газова промишленост, тъй като там се намира административният и индустриален център на най-голямото газово находище в света - "Южен Парс". В пристанищния град Бушехр се намира единствената атомна електроцентрала в Иран.

Ормузкият проток остава затворен до второ нареждане, след като американските сили нанесоха трета вълна от удари по страната. Само за едно денонощие бяха поразени около 140 военни обекта. Сред тях имаше бази за ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационни центрове.

Редактор: Ивета Костадинова