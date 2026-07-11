Доналд Тръмп обяви, че е наредил на военните да атакуват Иран както никога досега, ако срещу него бъде извършено политическо убийство, поръчано от Техеран.

Американският президент каза, че е оставил заповеди в случай, че загине.

Съединените щати извършиха най-тежките удари по ирански цели от април насам, което накара Иран да обстрелва американски бази в Близкия изток.

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Поредната ескалация идва след атаки срещу три танкера в Ормузкия проток. Вашингтон е поискал от Техеран да направи публично изявление, че няма да удря повече кораби.

Редактор: Ивета Костадинова