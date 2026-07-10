„В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове". Това коментира пред журналисти регионалният министър Иван Шишков.

Тир скъса мантинела и удари две коли в насрещното на "Тракия", има жертва (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той пристигна на мястото на тежката катастрофа на магистрала „Тракия”. По-рано през деня тир разкъса мантинелата, невлезе в насрещното и удари две коли. Загина един мъж, други двама са в болници.

„Странно е, защото тировете навлизат под нетипичен ъгъл и минават през мантинелите", каза Шишков. „Ще проверим отново мантинелите, ще проверим всичко. Но това, което се случва с тировете, е много обезпокоително”, каза Шишков.

Той каза, че от няколко седмици министерствата работят активно за въвеждането на единен контрол. „От камерите на тола имаме една информация, от КАТ – друга. Трябва да имаме координация в реално време”, каза Шишков.

Според Шишков на снимките от тол камерите тирът се вижда, но не и това, че има шофьор. „Очевидно има някаква манипулация на предното стъкло. Очевидно през годините много хора си помислиха, че са извън закона. Няма да се случи повече”, каза Шишков.

Шишков каза, че контролът ще бъде затегнат. И призова хората да спазват правилата.

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Редактор: Ина Григорова