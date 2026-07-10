Tежка катастрофа станала на АМ "Тракия" малко след Карнобат в посока София, научи NOVA. Тир със спукана гума е преминал през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното движение.

По първоначална информация камионът е ударил два леки автомобила. При пътния инцидент има загинал човек и двама ранени, единият от които е с опасност за живота. На мястото беше изпратен и медицински хеликоптер.

Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали (СНИМКИ)

Катастрофата е станала на около 55 км от Бургас. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В района на произшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е дълга около 8 км.

Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент. Според първоначалните данни причината за катастрофата е спуканата гума на тежкотоварния автомобил, вследствие на което водачът е загубил контрол над управлението.

Движението и в двете посоки на магистралата е ограничено, съобщават от АПИ. Трафикът се осъществява по обходни маршрути:

- Посока Бургас: п.в. „Зимница“ – п.в. „Петолъчката“ – Карнобат – Айтос – Бургас;

- Посока София: път III-795 Драганци – Карнобат – п.в. „Петолъчката“ – п.в. „Зимница“.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова