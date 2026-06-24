Тир помете автомобил на магистрала „Тракия”, край ямболското село Зимница. При инцидента са загинали две деца и възрастен мъж, които са пътували в лек автомобил в посока Бургас. Инцидентът е станал малко преди 13:00 ч.

Двама са ранени. Те са транспортирани за лечение в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в гр. Ямбол, като за целта е използван медицински хеликоптер. Пострадал е мъж на 46 години, който е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Другият пострадал е жена на видима възраст около 45 години, с неустановена все още самоличност, която е с опасност за живота. Тя е в кома, с разкъсан черен дроб и травми, които са несъвместими с живота. Лекарите се борят за живота ѝ.

По информация на очевидци, вероятната причина е спукана предна лява гума на тежкотоварния автомобил. При спукването ѝ, водачът губи управление, преминава през мантинелата и удря челно автомобила.

Заради инцидента движението при км 290 на „Тракия” е временно ограничено. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел „Карнобат“ и обратно, като се регулира от "Пътна полиция".

Възстановено е движението при км 290 на АМ „Тракия‘‘ в посока София. Все още не е ясно кога ще бъде пуснато движението по магистралата в посока Бургас.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

При друга катастрофа в района две жени загинаха на пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът стана около 10:35 часа между селата Чукарка и Кликач. При пътното произшествие шофьорката изгубила контрол над колата и се ударила в дърво.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Репортер: Елена Танева