Национално събрание на „Демократи за силна България“ (ДСБ) ще се състои днес от 11:00 ч. в зала 3 на Националния дворец на културата, съобщиха от организационния комитет форума. Делегатите ще изберат председател, национално ръководство и ръководни органи, както и ще определят насоките за развитието на партията през следващия мандат.

На събитието са поканени официални гости, представители на партиите от коалиция „Демократична България“, неправителствени организации, международни партньори.

„Демократи за силна България“ настоява за изцяло машинно гласуване и очертава 4 основни приоритета

Кандидати за лидерския пост са евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев, депутатът и настоящ заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов и Васко Василев, основател на клуб „Диалог“ и сред основателите на партията. Тримата представиха своите програми и визии за развитието на партията, които са публикувани на сайта на ДСБ.

„Демократи за силна България“ е учредена на 30 май 2004 г. в зала „България“ в София, като за председател е избран бившият премиер Иван Костов, пише на сайта на формацията. Настоящият председател на ДСБ Атанас Атанасов е начело на партията от 2017 г., като преди това няколко години е бил заместник-председател на ДСБ. Той е и дългогодишен председател на софийската организация на партията.

Редактор: Ивета Костадинова