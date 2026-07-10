Нова вълна от фишинг атаки отново поставя на изпитание българските потребители. Сред сигналите са такива за фалшиви SMS-и от името на Националното тол управление за неплатени глоби и такси, както и имейли, представящи се за известни куриерски компании и банки.

Според киберексперта Христиан Даскалов схемите не са нови, но продължават да бъдат ефективни, защото разчитат на добре познат психологически механизъм. „Това не са нови измами. Те се основават на стар принцип, при който се получава съобщение от институция или човек с власт“, обясни той.

Нови фишинг измами чрез SMS-и и мейли с цел въвеждане на лични и финансови данни

По думите му към темата за киберзаплахите трябва да бъдат добавени и фалшивите сигнали за бомби, които през последните години неведнъж са блокирали работата на институции.

Киберекспертът даде за пример практиката в Полша, където институциите реагират незабавно при подобни атаки.

„В Полша, когато бъде подаден първи сигнал за SMS, свързан с финансова измама, тамошната агенция по киберсигурност веднага го комуникира с телекомуникационните оператори, които блокират всички следващи съобщения със сходен шаблон“, каза той.

Според Даскалов най-важната защита срещу подобни измами остава предпазливостта на потребителите.

„Най-добрата идея в такива случаи е да не се отварят линковете в съобщенията, особено когато са от съмнително естество“, подчерта киберекспертът.

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Редактор: Иван Иванов