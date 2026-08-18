Земетресение с магнитуд 6,1 разлюля индонезийския остров Суматра, предаде „Ройтерс”, като се позова на Агенцията по метеорология, климатология и геофизика на Индонезия. Земетресението е регистрирано в 13:02 ч. местно време на дълбочина от 29 км. Засега не се съобщава за жертви и щети.

Досега са регистрирани 2119 вторични труса. Те били с магнитуд между 1,3 и 6,2, а 24 от тях са били с магнитуд над 5. Жителите са усетили 70 от трусовете.

Индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови в събота бе засегната от мощно земетресение с магнитуд 7,7, като по последни данни броят на жертвите е достигнал 68, а ранените са над 210. При този трус бяха нанесени щети по около 4500 жилищни сгради, а над 19 000 души бяха евакуирани.

Хората на остров Флорес все още чакат помощ след земетресението в Индонезия

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в т.нар. „Огнен пръстен” – един от най-активните сеизмични региони в света.

Редактор: Мария Барабашка