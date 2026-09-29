Предизборната кампания за президентските избори е в ход. Играта за „Дондуков“ 2, освен шумна, изглеждала предизвестена, казват хората. Темата дали е предизвестен краят на тази битка коментираха социологът Елена Дариева и политологът Цветанка Андреева в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според Дариева числеността на кандидатпрезидентските двойки на тези избори е феномен. „Това показва, че има сериозна ерозия на какви критерии трябва да отговаря нашия президент. Гледайки жребия за номерата в бюлетината в ЦИК, забелязах, че бяха теглени в продължение на 36 минути. Търпението на българските граждани ще бъде поставено на карта. Видно е, че част от кандидатите се явяват само заради участието на олимпийски принцип”, уточни социологът.

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„Критериите се променят, защото целият свят е променен. Промяната в нагласите радикализира електоратите, затова виждаме толкова ексцентрични и хаотични образи. Липсват много силните кандидатури, които ние ще търсим при балотажа”, каза в допълнение Андреева.

По думите на Елена Дариева имаме един фаворит в лицето на настоящия държавен глава, но това не означава, че изходът е предрешен. „Балотаж със сигурност ще има. Между двата тура ще бъде изключително решаващо как ще постъпят партийните формации, които не са в играта”, каза тя.

„Изключително опасна е институционалната концентрация на властта. Хората го усещат. Йотова печели от това, че няма голяма опозиционна фигура срещу нея – това са нещата, които определят тези избори, а именно – липсата на единна кандидатура вдясно”, каза политологът.

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Редактор: Никола Тунев