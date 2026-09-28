„Когато става дума за бъдещето на България, всички институции трябва да работим в сътрудничество, всяка според своите правомощия, заедно със силата и енергията на всеки български гражданин. Така не само ще извадим България от кризата, но и ще постигнем подем. Можем, когато сме заедно и си даваме кураж един на друг". С тези думи Илияна Йотова се обърна към присъстващите на предизборната ѝ среща в Разград.

„Аз съм човек, който търси съгласие. Дълбоко вярвам, че когато става дума за националния интерес, можем да седнем на една маса хора с различни убеждения и да вземем добрите решения“, подчерта Йотова. Тя отбеляза, че когато няма разделение и ненужна конфронтация, няма как да се родят нови сглобки, които да плетат корупционни схеми, да правят обществени поръчки само за „наши“.

Снимка: Пресцентър ИК Йотова - Вълчев

Какви са основните нагласи в кандидатпрезидентските кампании на Андрей Гюров и Илияна Йотова?

„Нагледахме се на случайни хора в управлението, хора, които нямат професионалната подготовка и нужната експертиза да водят държавата напред. Техните грешки търпим всички ние“, посочи президентът. Тя заяви, че правителството на премиера Румен Радев от грамотни и образовани хора има дълъг хоризонт от 4 години, за да изведе страната напред.

„Имам възможност да разговарям с много мои колеги лидери в Европа и в света. Те знаят, че България държи златна карта. Страната ни може да бъде гарант за сигурността и стабилността не само на Югоизточна Европа, а на целия континент. През следващите години оттук ще минат едни от най-важните инфраструктурни проекти и енергийни коридори. Затова трябва да има съгласие между институциите и да работим в тази посока“, убедена е Йотова.

Снимка: Пресцентър ИК Йотова - Вълчев

Тя благодари на местния инициативен комитет в Разград, който подкрепя кандидатурата ѝ заедно с Кирил Вълчев. Кметът на общината Добрин Добрев е член на инициативния комитет на национално ниво.

Редактор: Дарина Методиева