Протест в подкрепа на семействата на жертвите от „Петрохан“ и Околчица. Демонстрацията се проведе с начален час 18 ч. пред Съдебната палата в София. Тя е под надслов „Не на лъжите и вандализма“.

Протестиращите настояват за обективно и безпристрастно разследване. Те се обявиха и против унищожаването на паметната плоча на „Петрохан“ и определиха тези действия като гавра с паметта на загиналите.

Твърденията на психолога противоречат на медицинските експертизи, смята една от протестиращите жени. Друга твърди, че „гибелта на шест човека се използва за политическа пропаганда”. Тя определи това като аморално. „Не е етично да се излиза на брифинг на рождения ден на единия от убитите и да се изважда психологическа експертиза на човек, който не е бил на терен”, посочи жената. Според друг протестиращ „не става въпрос за самоубийство, а за екзекуция, която бива прикривана от прокуратурата.

Припомняме, че последните данни по случая бяха изнесени в средата на септември . Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Бащата на 15-годишното момче, убито в кемпера под Околчица, поиска ексхумация на тялото на сина си . Разследващите заявиха за NOVA, че на този етап в прокуратурата не е постъпило такова искане.

Редактор: Калина Петкова