България подкрепя укрепването на ролята на Европейската агенция по отбрана (EDA) в изграждането на отбранителния капацитет на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов по време на заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС и на Направляващия борд на EDA в Брюксел.

На срещата в Брюксел министрите на отбраната на страните от ЕС обсъдиха предложението, което предвижда механизъм, сходен с процедурата по член 4 от договора на НАТО, която позволява на съюзниците да провеждат официални консултации, когато смятат, че сигурността или териториалната им цялост са застрашени.

Министрите на отбраната на страните от ЕС обсъждат механизъм по модел на НАТО за противодействие на руската хибридна война

Снимка: МО

В рамките на заседанието на Европейската агенция по отбрана беше представен и обсъден първият годишен доклад за отбранителната готовност. Документът беше определен като основа за оценка на постигнатия напредък и за определяне на следващите приоритети пред държавите членки.

Монов подчерта необходимостта от по-силна и ефективна Европейска агенция по отбрана, която да подпомага страните от ЕС при развитието на отбранителни способности и използването на европейските инструменти.

Заместник-министърът подкрепи и мерките от втория етап за укрепване на EDA. Сред тях са разширяване на функциите на агенцията в областта на иновациите, развитието на способности и съвместното придобиване на отбранителни продукти и услуги.

Акцент в изказването му беше поставен и върху военната мобилност като ключов фактор за сигурността на Източния фланг и Черноморския регион. Монов открои необходимостта от развитие на способности в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана, дроновете и системите за противодействие на безпилотни летателни апарати.

„Европейската отбранителна готовност изисква не само увеличаване на инвестициите, но и по-добра координация и съвместни действия на държавите членки. Европейската агенция по отбрана може да има все по-значима роля в този процес“, заяви Любомир Монов.

В Брюксел заместник-министърът проведе и двустранна среща със Себастиан Хартман, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на отбраната на Германия.

Основна тема на разговора беше задълбочаването на двустранното военно сътрудничество и конкретните стъпки за ускоряване на съвместните проекти по инструмента SAFE.

Българската страна постави акцент върху по-широкото участие на българската отбранителна индустрия в изпълнението на проектите чрез индустриално сътрудничество и включването ѝ в европейските вериги за доставки.

Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на дългосрочни партньорства между българската и германската отбранителна индустрия.

Редактор: Георги Иванов