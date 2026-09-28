България, Гърция, Румъния и Кипър обединяват усилия за промяна на европейските правила за борба с болестите по овцете и козите. Четирите страни ще поставят въпроса пред Европейската комисия, съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Според него част от действащите разпоредби вече не отговарят на реалните условия и създават сериозни затруднения за стопаните. Затова държавите ще поискат Брюксел да предприеме спешни действия и да актуализира законодателството.

Овцевъди и козевъди - в протестна готовност

Сред предложенията е въвеждането на европейски механизъм за обезщетяване на загубите, които фермерите търпят заради ограничителните мерки при овладяването и ликвидирането на огнища на заболявания.

Абровски посочи и необходимостта от научни изследвания на европейско ниво за ваксинираните животни. Целта е да бъде доказано дали месото и млякото от тях могат безопасно да бъдат търгувани и на пазари извън Европейския съюз, без допълнителни ограничения.

Земеделският министър поиска от Европейската комисия извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

България ще постави пред европейските си партньори и още два въпроса. Страната ни ще предложи създаването на специален европейски статут за подкрепа на розопроизводството. София ще настоява и за продължаване на преходната национална помощ за тютюнопроизводителите.

Редактор: Цветина Петкова