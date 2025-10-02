Овцевъди и козевъди обявиха, че са в протестна готовност заради липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни. Фермерите дават срок на властите до понеделник да обявят решение за незабавна ваксинация, в противен случай се заканват да посрещнат европейския комисар по земеделието Кристоф Хансен на 9 октомври със затворени пътища и горящи ковчези.

„Настояваме за незабавна зонална ваксинация на засегнатите области, за преоценяване и адекватно обезщетение на колегите от Южна България”, подчерта овцевъдът Красимир Бурмов. По думите му по-голямата част от бранша спазва правилата, но има и около 30 000 животни, които са били ваксинирани нелегално.

