Затвориха Дунав мост за всички превозни средства. Ограничението беше в сила от 11:00 до 13:00 часа. Причината е преминаването на участниците от Румъния към Русе в международния шосеен „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево”.

Хиляди бяха изчакващите автомобили, предимно от румънски автомобили. На всички тях беше предложено да изчакват в района на бензиностанциите и магазините, където има паркинг. Тежкотоварните автомобили и автобусите бяха спрени по булевардите „България” и „Тутракан”.

Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на България да направи същото

Два ключови булеварда в Русе остават затворени. Трафикът е сериозен. Екипи на полицията работят за предотвратяването на големи задръствания.