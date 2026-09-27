Снимка: БГНЕС
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Ограничението за преминаване беше в сила от 11:00 до 13:00 часа
Затвориха Дунав мост за всички превозни средства. Ограничението беше в сила от 11:00 до 13:00 часа. Причината е преминаването на участниците от Румъния към Русе в международния шосеен „Пробег на свободния дух Русе – Гюргево”.
Хиляди бяха изчакващите автомобили, предимно от румънски автомобили. На всички тях беше предложено да изчакват в района на бензиностанциите и магазините, където има паркинг. Тежкотоварните автомобили и автобусите бяха спрени по булевардите „България” и „Тутракан”.
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Два ключови булеварда в Русе остават затворени. Трафикът е сериозен. Екипи на полицията работят за предотвратяването на големи задръствания.
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