Екзотични носорози птици са новите обитатели на Зоопарк Бургас. Папуанските носорози са представители на едно от най-интересните семейства пернати. Те са само 20 в Европа.

Новодошлите са двойка полово зрели птици - мъжки и женски. В момента те са настанени във волиера с вътрешна и външна част, докато за тях се подготвя специално пространство със зимна къща и лятна градина.

Екзотични носорогови птици са новите обитатели на зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Птиците вече привличат вниманието на посетителите със своето поведение и интересни навици. Името на носороговите птици идва от характерния им клюн, в горната част на който има израстък, наподобяващ рог, обясни в ефира на „Събуди се” управителят на Зоопарк Бургас Кръстьо Дъбов.

Птиците в Бургас все още са сравнително млади и точната им възраст не може да бъде определена. Според управителя на зоопарка те са полуозрели, а мъжкият и женската вече са с характерното си оцветяване и потенциално са готови за размножаване.

Основната част от менюто им са плодове. В естествената им среда смокините са сред основните им храни. Те консумират още папая, пъпеш, манго и други екзотични плодове.

Особено интересен е начинът, по който птиците демонстрират близост помежду си. Едното пиле може да взема парченца плод и да ги подава в устата на другото. Според специалистите това е знак за добра съвместимост между партньорите.

Още по-любопитен е начинът им на размножаване. Женската избира хралупа във високо дърво, в която снася яйцата. След това мъжкият зазидва отвора с кал и други материали, като оставя само малко отворче. През него той подава храна на женската, докато тя мъти яйцата.

След излюпването на малките мъжкият продължава да носи храна на семейството. Когато малките пораснат достатъчно, отворът на хралупата се разширява и майката и малките могат да излязат.

Папуанските носорогови птици могат да бъдат видени от посетителите на Зоопарк Бургас.

Повече гледайте във видеото.