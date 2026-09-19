Британският стил, традиции и съвременни идеи се срещнаха в София по време на специалната вечер The Best of British: Gin, Glamour & Good Taste. Над 250 гости имаха възможност да се запознаят с емблематични и прохождащи на българския пазар британски марки в областта на модата, дизайна, автомобилите, козметиката и напитките.

За втора поредна година Британското посолство организира инициативата, чиято цел е да представи различните лица на съвременното Обединено кралство.

„Два лъва. Една кауза“: Британското посолство организира специална вечер по повод изложба за 150-годишнината от Априлското въстание

„Събитието събира на едно място приятели, бизнес партньори, представители на културните и творческите среди, за да им представим една съвременна Великобритания – такава с много иновации, креативност и характер“, обясни Розалина Айръкова, която е заместник-директор на отдел „Търговия и инвестиции“ към Посолството на Великобритания.

„Правим това всяка година и за нас това наистина е много специален момент“, сподели британският посланик в България Натаниъл Копси.

Селекцията събра както световно разпознаваеми имена, така и по-малки и нишови компании, които тепърва търсят място на българския пазар. „Тези брандове комбинират различни елементи, които описват Великобритания – автентичност, креативност и малко ексцентричност“, каза Копси.

По думите на Айръкова сред участниците има утвърдени имена в модата и дизайна и популярни марки за красота и грижа за кожата, но и нови предложения, които вече предизвикват интерес сред българските потребители.

Вечерта предложи на гостите авторски коктейли с джин, музика на живо и срещи с представители на британски компании. Един от акцентите беше модно ревю, представящо характерното съчетание между традиция и съвременни тенденции.

Според председателя на Академията за мода проф. Любомир Стойков подобни инициативи имат значение, което надхвърля представянето на отделни марки. „Подобни събития изпращат много силни послания и те са свързани с това, че истинската дипломация никога не пренебрегва възможностите на красотата, на добрия вкус, възможностите на стила“, коментира той.

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

По думите му Великобритания е пример за култура, която успява да съхранява миналото си, без да се отказва от новото. „Лично за мен Обединеното кралство е една уникална общност, култура и държава, която съумява по уникален начин да интегрира традицията с авангардното“, посочи проф. Стойков.

Организаторите се надяват вечерта да бъде не само среща с британския стил, но и възможност за създаване на нови бизнес отношения. „Очакваме хората да си тръгнат с усмивки, нови контакти, добри партньорства и, разбира се, нови любими британски марки“, каза Розалина Айръкова.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Цветина Петкова