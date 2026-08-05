Български фестивал събира професионалисти в индустрията на красотата от цял свят. „Golden Master“ дава възможност на родни фризьори, маникюристи и козметици да се докажат пред международно жури. Още с дебютното си издание миналата година той привлече над 300 участници от 24 държави, а тази година отново ще се проведе в средата на ноември в Малта. Записването за участие вече тече.

Организаторът на събитието Огнян Филипов разказа в "Здравей, България", че основната идея на фестивала е да обедини специалисти от различни държави на едно място. „Избрахме Малта, защото е едно прекрасно място, а през ноември хората в нашата сфера не са толкова ангажирани. Когато ги съберем на такова красиво място с прекрасно време, всеки може да си прекара добре извън самия конкурс“, обясни Филипов.

Участниците ще могат да се състезават в множество категории, сред които вечерни прически, дамско ежедневно подстригване, булчински визии, авангардни прически, както и различни мъжки категории. Част от програмата е и категорията Red Carpet, която съчетава официални визии, рокли и ефектни прически.

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В конкурса ще има и специални дисциплини за маникюристи. Те ще могат да се представят в категории за авангарден и ежедневен маникюр. Желаещите да участват могат да се запишат чрез контактите на организаторите в интернет.

Сред участниците тази година ще бъде и Мадленa Миленова, която вече има опит от предишни издания. Тя споделя, че подготовката за подобно събитие изисква много време и усилия. "Подготовката е доста дълга, изисква много часове работа, за да се усъвършенства една визия. Но с правилния модел всичко става доста по-лесно“, разказва тя.

Миналата година Миленова се е състезавала в категориите „Авангард“ и булчинска прическа. Според нея най-ценният резултат от подобни форуми е натрупаният опит. „За мен беше за първи път в тези две категории. Имаше много голяма конкуренция и всички участници се бяха представили уникално. Най-вече придобих много опит в тези категории“, казва тя.

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Част от международното жури ще бъде Елеонора Русланова, която ще оценява участниците в категория „Маникюр“. Тя посочва, че сред най-важните критерии са качеството на изпълнение, креативността и подготовката. „Първата и най-важна категория е чистотата на работата на самия състезател. След това оценяваме неговата креативност и дисциплината по време на самото състезание, защото това е от изключителна важност. И на последно място са самите произведения, които създават участниците“, коментира тя.

И допълва, че журито ще бъде международно и ще включва специалисти от различни държави.„Миналата година бяхме представители на България, Сърбия, Северна Македония, Полша, Хърватска и други“, допълва Русланова.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Станимира Шикова