“Фиуме о морте” спечели голямата награда на документалния фестивал
Фестивалът "Master or Art" отличи едни от най-добрите документални ленти. В категориите “Най-добро българско документално кино” и “Най-добър дебют” призът отиде при младия режисьор Тодор Личев с филма му “Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик”. Специалната награда на журито получи френският филм “Зеленски”. “Фиуме о морте” грабна голямата награда на документалния фестивал. Призът на публиката отиде при авторите на лентата “Караваджо”.
Започва фестивалът „Master of Art”
„Винаги към фестивали подхождам с идеята, че е важно участието. Важното е хората да видят филма и да има по-голяма аудитория. Факт е, че да вземеш не една, а две награди - страхотно чувство и за мен, и за екипа, който все още не знае, но сега ще им кажа. Дебют се печели веднъж. Щеше да е много неприятно да не го бях спечелил. Това е филм за нуждата от създаване и нуждата от това да се помни”, обясни режисьорът Тодор Личев.Редактор: Емил Йорданов
