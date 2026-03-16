Според Димитър Дринов филмът "Битка след битка" притежава всички качества на голямото кино
В най-чаканата вечер в киното, изпълнена с емоции, изненади и звездно присъствие, се проведе връчването на наградите на 98-ата церемония на наградите „Оскар“. Кинокритикът Димитър Дринов коментира победителите в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Той защити отличието на филма "Битка след битка". Според него продукцията заслужено е сред най-добрите заради силните си кинематографични качества и начина, по който разглежда различни теми. "Смятам, че "Битка след битка" притежава необходимите качества, за да бъде избран сред най-добрите филми. В него има много теми, които са засегнати по интересен начин, например отношенията между баща и дъщеря или съдбата на революционери, които се борят за идея", коментира Дринов.
По думите на критика филма "Хамнет" е силно емоционален и разглежда темите за загубата, травмата и различните начини, по които хората преживяват болката. Той отбеляза, че атмосферата и визуалният стил на продукцията напомнят на киното на режисьора Теренс Малик.
Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител
Дринов подчерта, че един филм не може да бъде оценяван само по емоцията, която носи. "Един филм е съвкупност от много различни елементи. В "Битка след битка" тази съвкупност е на впечатляващо ниво и именно затова филмът е достоен за награда", заяви кинокритикът.
Според него подобни спорове около победителите са напълно нормални, защото киното винаги предизвиква различни гледни точки и интерпретации.
Редактор: Ивайла Маринова
