Бивша снимачна площадка, използвана за филм от поредицата за Джеймс Бонд, днес служи като дом и работно място на астрономи, изследващи Вселената. Комплексът, известен като Residencia, е дом на астрономи, инженери и технически специалисти, които работят в една от водещите астрономически обсерватории в света. Разположен частично под земята, той е проектиран така, че да осигурява комфортна среда за живот в суровите условия на пустинята Атакама, известна като едно от най-сухите места на Земята.

Residencia придобива популярност извън научните среди, след като е използвана като снимачна локация във филма „Спектър“ (2015) от поредицата за агент 007. Благодарение на футуристичната си архитектура сградата е превърната в скривалище на главния злодей във филма.

Изчезнали планети? Нова теория разкрива загадка от ранната Слънчева система

Комплексът е част от обсерваторията „Паранал", управлявана от Европейската южна обсерватория. Районът предлага едни от най-добрите условия за астрономически наблюдения заради голямата надморска височина, сухия климат и липсата на светлинно замърсяване.

Освен място за настаняване, Residencia разполага с градини, басейн, спортни съоръжения и пространства за отдих, които помагат на учените да се справят с изолацията по време на продължителния си престой в пустинята.

Обсерваторията „Паранал" играе ключова роля в изследванията на далечни галактики, звезди и екзопланети и е сред най-важните центрове за наблюдение на Космоса в света, обобщава "Би Би Си".

Редактор: Дарина Методиева