Новосъздадената Национална младежка филхармония ще направи своя сценичен дебют на 7 юли в Централния военен клуб в рамките на „Европейски музикален фестивал“, съобщиха организаторите Проектът събира на една сцена около 70 от най-талантливите ученици от музикалните училища в София, Русе, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Бургас.

Младите изпълнители ще се съберат в столицата в началото на юли за интензивни репетиции под диригентството на маестро Славил Димитров. Идеята за създаването на филхармонията е на директора на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ Столина Добрева, която си поставя за цел да обедини младите музиканти от различни градове в устойчива творческа общност. По думите ѝ инициативата се ражда от желанието музикалните училища да работят по-тясно заедно и да популяризират своите постижения.

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Концертната програма ще бъде посветена на едни от най-значимите български композитори. Публиката ще чуе произведения на Любомир Пипков, Панчо Владигеров, Добри Христов и Веселин Стоянов, а кулминация на вечерта ще бъдат „Тракийски танци“ от Петко Стайнов. Като специален жест младите музиканти ще изпълнят и химна „Върви, народе възродени!“ от Панайот Пипков.

След премиерния концерт в София Националната младежка филхармония ще поеме на първото си турне. Оркестърът ще гостува във Велико Търново в рамките на фестивала „Сцена на вековете“, а след това ще изнесе концерти в Бургас и Приморско. Организаторите планират инициативата да се превърне в дългосрочен проект, който да насърчава сътрудничеството и професионалното развитие на младите музиканти от цялата страна.

Редактор: Ралица Атанасова