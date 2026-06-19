Ново изследване показва, че същите биологични сигнали, свързани с продължителността на живота при хората, се наблюдават и при кучетата. Това подсказва, че остаряваме по изненадващо сходен начин. Проучването е част от проекта Dog Aging Project – дългосрочно изследване, което проследява домашни кучета през целия им живот.

Учените са установили, че определени молекули в кръвта на кучетата са свързани с това дали те живеят по-дълго или умират по-рано. Интересното е, че тези модели съвпадат с вече наблюдавани при хората. Става дума за метаболити – малки химични вещества, които се образуват при нормалните процеси в организма и дават информация за случващото се на клетъчно ниво. Чрез анализа им изследователите се надяват да разберат по-добре механизмите на стареенето и факторите, които влияят върху здравето и дълголетието.

Пет породи кучета, които помагат в борбата с тревожността

Вместо да се фокусират върху отделни молекули, учените са анализирали групи метаболити, които образуват своеобразен „биологичен отпечатък“. Някои от тях са свързани с по-дълъг живот, а други – с по-ранна смърт. Тези модели се определят като биомаркери, които не причиняват директно болест или смърт, но отразяват важни процеси в организма. Най-значимият извод е, че резултатите при кучетата почти напълно съвпадат с данни от пет големи човешки изследвания, което подсказва общи механизми на стареене.

Според учените това откритие може да помогне както за подобряване на здравето на кучетата, така и за по-добро разбиране на човешкото стареене. Тъй като кучетата живеят по-кратко и споделят средата на хората, те са особено ценен модел за подобни изследвания.

Изводът за собствениците е прост: същите навици, които подпомагат здравословното стареене при хората – балансирано хранене, поддържане на нормално тегло и активен начин на живот – вероятно са полезни и за кучетата.

Редактор: Дарина Методиева