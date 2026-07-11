Британският рок музикант и бивш вокалист на Uriah Heep Джон Лоутън щеше да навърши 80 години в събота. Изпълнителят, превърнал се в символ на българската традиция „Джулай морнинг“, остава в паметта на феновете като човек, който приемаше България за свой втори дом.

„Джон наистина се влюби в страната ни и много обичаше да идва тук“, каза пред БТА бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, който беше близък приятел на музиканта. По думите му в продължение на 13 години Лоутън посрещаше изгрева на 1 юли в България, изпълнявайки емблематичната July Morning - песента, дала името на празника. От 2007 до 2015 г. той пееше на Камен бряг, а след това до 2019 г. - в Тутракан.

Последното участие на Джон Лоутън в България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Цонев припомни, че Лоутън за първи път посещава България през 2004 г., когато изнася концерт в Каварна заедно с група Б.Т.Р.. По-късно той заснема документалната поредица „Джон Лоутън представя...“, популяризираща различни български общини, купува къща в Каварна и се превръща в един от най-големите посланици на страната ни пред света.

Джон Лоутън почина на 29 юни 2021 г. на 74-годишна възраст. Година по-късно семейството му изпълни последното му желание и разпръсна праха му край Камен бряг. „Това е нещо нечувано – звезда от такава величина да поиска след смъртта си да остане завинаги в България. Джон толкова много обичаше страната ни“, каза още Цонко Цонев.

Редактор: Ралица Атанасова