При разминаване между машинния протокол и разписките за действителен трябва да се приема резултатът от машината. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев, който защити идеята за връщане на 100% машинно гласуване и заяви, че целта е „невалидните бюлетини да стигнат до нула“ и да бъде възстановено доверието в изборния процес.

По темата за инвестицията на германската компания „Райнметал“ Парушев заяви, че „не достигат средства, тъй като необходимите 400 млн. евро не са били предвидени в бюджета. „България трябва да изгради абсолютно всичко, а в същото време приходите ще бъдат 50 на 50“, каза той. По думите му към момента страната е „губещата страна“, затова предстои подробен анализ и евентуално предоговаряне на условията.

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Парушев коментира и процедурата за свръхдефицит срещу България, като заяви, че до 15 октомври ще бъдат изготвени необходимите мерки. „Това не е положително, че изобщо се стига до такъв свръхдефицит“, призна той, но увери, че при подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъдат предложени решения за ограничаването му. Според него отчетеният дефицит от 5,7% е резултат от натрупани финансови проблеми през последните години.

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