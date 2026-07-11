Състезател от старозагорския клуб АСК пострада при инцидент по време на третия тренировъчен манш на планинското рали „Раховец - Лясковец“. Катастрофата е станала около 18:00 часа, след като пилотът е загубил контрол над своя автомобил и се е ударил в дърво.

Мъжът, който се състезава в клас НС3, е транспортиран в болницата във Велико Търново с лицево-челюстна травма. Към момента се изчакват резултатите от извършения скенер, като по първоначална информация няма опасност за живота му.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

При инцидента няма пострадали сред зрителите. Веднага след катастрофата трасето към Лясковския манастир, където се провежда състезанието, е било затворено, а тренировките са прекратени.

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Организаторите и медицинските екипи са реагирали незабавно на място. Очаква се след оценка на състоянието на състезателя да бъде взето решение за по-нататъшното провеждане на проявата.