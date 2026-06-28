18-годишен неправоспособен водач от Смядово загина, а негов спътник е с опасност за живота, след като автомобилът им се преобърка в коритото на река Смядовска.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 00:30 часа в неделя. Пристигналите на място екипи на полицията, пожарната и спешна помощ са констатирали на място смъртта на водача. Огнеборците са оказали съдействие за изваждането на тялото му от автомобила.

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В МБАЛ - Шумен е транспортиран пътник в автомобила - 17-годишен младеж, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото му и десностранен пневмоторакс. Настанен е за лечение в болничното заведение, за живота му има опасност.

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Най-вероятната причина за катастрофата е несъобразената скорост, посочват от полциията. При излизане от десен завой шофьорът е загубил контрол над автомобила, който се преобърнал в речното корито на река Смядовска., съобщава кореспондентът на БТА в Шумен Антоний Димов.

Редактор: Станимира Шикова